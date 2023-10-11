США, Египет и Израиль обсуждают создание гуманитарного коридора для палестинцев

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 11 октября, заявил, что руководство США, Египта и Израиля обсуждают создание гуманитарного коридора для беженцев из сектора Газа, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Многие из вас спрашивали о создании безопасного коридора в Газе для мирных жителей. Сразу скажу – мы ведем активное обсуждение этого вопроса с нашими израильскими и египетскими коллегами. Мы поддерживаем идею создания безопасного коридора для мирных жителей. Мирные жители не виноваты в том, что ХАМАС делает».

«Конкретный маршрут коридора я вам назвать не могу. Но я говорю – мы активно работаем над этим с нашими египетскими и израильскими коллегами. Гражданское население защищено законами о вооруженных конфликтах, и ему должна быть предоставлена любая возможность избежать боевых действий. Чтобы гуманитарная помощь продолжала поступать палестинскому народу также очень важно», – подчеркнул представитель Белого дома.

Следует отметить, что ранее сегодня телеканал Extra news сообщил, что глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Каир выступает против любых попыток решить палестинскую проблему путем переселения жителей в другую страну или военным путем.

«Египет не приемлет любые попытки ликвидировать дело палестинцев военным путем или перемещением населения за счет стран региона. Израиль должен соблюдать свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с Женевскими конвенциями», – заявил глава египетского МИДа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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