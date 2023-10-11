США пополнили боезапас израильской системы ПРО «Железный купол»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 11 октября, заявил, что США восполнили израильские запасы противоракет для комплексов противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля. Дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни».

Напомним, накануне издание Washington Post сообщало, что Израиль обратился к США с просьбой пополнить запас противоракет для системы «Железный купол».

Вашингтон, Иван Бабурин

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