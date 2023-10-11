Анкара начала переговоры об освобождении гражданских заложников, захваченных группировкой ХАМАС

Власти Турции проводят переговоры с палестинской группировкой ХАМАС по поводу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников из числа гражданских, – передает в среду, 11 октября, телекомпания Al Jazeera.

Телеканал со ссылкой на турецкие официальные лица сообщает, что «переговоры касаются только гражданских лиц. Взятые в плен израильские военные не обсуждаются. Есть информация, что в ходе недавнего нападения на юг Израиля ХАМАС захватила в плен более сотни человек, как израильтян, так и иностранцев».

В тоже время Al Jazeera распространила видеозапись с освобождением военным крылом движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» жительницы израильского поселения и двух ее детей.

«Видеозапись запись была проверена на подлинность перед выходом в эфир. «Бригады аль-Кассам» смогли освободить женщину и детей после перестрелки с другими боевиками», – говорится в комментарии к видео.

Анкара, Иван Бабурин

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