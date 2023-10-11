Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 11 октября, прокомментировала словами «Украина, верёвка, конец» заявление представителя Белого дома, о том, что помощь Украине не будет бесконечной.

В своем Telegram-канале Захарова написал: «Представитель Белого дома Джон Кирби: «Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу веревки. А в финансировании Украины мы подходим к концу веревки. Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно».

«Если коротко: Украина, верёвка, конец», – прокомментировала представитель россйского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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