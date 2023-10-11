Совбез ООН соберется по палестинскому вопросу 13 октября

Постоянное представительство Бразилии в ООН, председательствующей в октябре в Совете Безопасности, подтвердило заседание Совбеза по палестинскому вопросу в пятницу, 13 октября, – сообщают СМИ.

В сообщении бразильского постпредства говорится: «Учитывая серьезность текущей ситуации председательство решило созвать встречу Совета Безопасности в пятницу, 13 октября, в 15:00 (22:00 мск) по теме «Ситуация на Ближнем Востоке», включая палестинский вопрос. Формат заседания уточняется».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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