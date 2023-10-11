Руководство Израиля пообещало «стереть с лица земли» группировку ХАМАС, как ИГИЛ*

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и глава партии «Махане Мамлахти» Бени Ганц в среду, 11 октября, после создания Чрезвычайного национального правительства в совместном заявлении пообещали «уничтожить» и «стереть с лица земли» группировку ХАМАС, как ранее это сделали с ИГИЛ*, – сообщают израильские СМИ.

В совместном заявлении Чрезвычайного национального правительства говорится: «Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино. Мы отметаем все другие соображения, потому что на карту поставлена ​​судьба нашей страны. Мы будем работать вместе для граждан Израиля, для Государства Израиль».

В ходе своего выступления израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил: «ХАМАС – это ИГИЛ*, и он будет уничтожен точно так же, как мир разгромил и уничтожил ИГИЛ*. Каждый боевик ХАМАС умрет. Мы раздавим их!».

«ХАМАС будет стерт с лица земли», – добавил министр обороны Йоав Галант.

Бени Ганц со своей стороны отметил: «Сейчас не время для трудных вопросов. Сейчас настало время ошеломляющих ответов на поле боя. Враг будет уничтожен, безопасность будет восстановлена».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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