МИД Чехии вызвал посла России из-за обстрела села Гроза

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского из-за событий в украинском селе Гроза.

По версии Киева, российские военные нанесли удар с воздуха по селу, что стало причиной гибели 55 человек. Еще трое мирных жителей якобы пропали без вести.

В связи с инцидентом Прага решила провести беседу с послом России, передает ТАСС.

Россия отрицала причастность к ударам по Грозе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска не атакуют гражданские объекты.

Москва, Наталья Рязанова

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