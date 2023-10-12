Медведев назвал число россиян, принятых на службу по контракту с 1 января

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 12 октября, на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту заявил, что с начала года в интересах объединенной группировки войск на службу были приняты 357 тысяч человек.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 12 октября, на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту заявил, что с начала года в интересах объединенной группировки войск на службу были приняты 357 тысяч человек.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «С 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек. Темпы набора по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем. Это, естественно, все: и те, кто пребывают в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем».

Москва, Иван Бабурин

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