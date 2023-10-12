Галкина*, Урганта, Фридмана и других попросили проверить на предмет финансирования ВСУ

Заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении генеральной прокуратурой РФ проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева на предмет финансирования Вооруженных Сил Украины (ВСУ), – сообщает в четверг, 12 октября, РИА Новости.

В тексте документа направленного в генпрокуратуру, говорится: «Запросить в Генеральной прокуратуре Российской Федерации информацию о количестве административных и уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, дискредитировавших Вооруженные силы Российской Федерации и осуществлявших публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации, установить… привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, а также финансирующих Вооруженные силы Украины, провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния».

Юрий Швыткин просит генпрокуратуру провести проверку в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева.

«Какой-либо ответственности такие лица по возвращению в Российскую Федерацию не несут, оставаясь безнаказанными, что вызывает большое общественное возмущение. …Действия релокантов, которые поддержали ВСУ, перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на соответствие ст. 275 УК – государственная измена», – отметил депутат Госдумы РФ.

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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