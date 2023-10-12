США ввели санкции против компаний, перевозящих российскую нефть, реализуемую выше «ценового потолка»

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в четверг, 12, заявило, что ввело блокирующие санкции в отношении компаний, чьи танкеры перевозили российскую нефть, реализуемую выше «ценового потолка», установленного странами G7, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном американским минфином, говорится: «Ограничения введены против Ice Pearl Navigation Corp. (Турция) и Lumber Marine SA (ОАЭ). Судно YasaGolden Bosphorus, принадлежащее Ice Pearl Navigation, перевозило российскую нефть по цене выше $80 за баррель, а судно SCF Primorye, которое принадлежит Lumber Marine SA, перевозило российскую нефть по цене выше $75 за баррель.

«После введения санкций в отношении Ice Pearl Navigation Corp. и Lumber Marine SA их имущество признано «заблокированным». Также блокируются любые структуры, которые на 50% или более принадлежат юрлицам, подпавшим под санкции», – подчеркнули в OFAC.

Вашингтон, Иван Бабурин

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