В Израиле подсчитали, во сколько может обойтись сухопутная операция против ХАМАС

Один из крупнейших израильских баков «Хапоалим» дал предварительный прогноз, согласно которому сухопутное наступление на ХАМАС в секторе Газа в итоге может обойтись Израилю в 6,4 млрд евро, – сообщает в четверг, 12 октября, La Tribune.

Французское издание в своей заметке пишет: «Война против ХАМАС обойдется Израилю, как минимум, в 6,4 млрд евро. Оценка банка «Хапоалим» учитывает массовый отзыв 300 000 солдат запаса, которым необходимо уволиться с работы. В настоящее время можно предположить, что затраты на текущую войну составят не менее 1,5% ВВП. Опыт подсказывает, что влияние войны на ВВП должно ощущаться в первую очередь на частном потреблении и туризме. Но очень высокая мобилизация резервистов и оценка того, что нынешняя война продлится много недель, должны нанести больший ущерб экономике Израиля».

«Почти четверть промышленности страны сосредоточена в окрестностях городов Ашкелон и Беэр-Шева, в районах, наиболее подверженных ракетному обстрелу. Лидер экономики страны, высокотехнологичный сектор, на долю которого приходится 14% рабочих мест и 20% ВВП, тоже не в безопасности. Сотрудники сферы высоких технологий тоже были мобилизованы, а психологическая волна, вызванная атакой ХАМАС может подорвать доверие инвесторов», – говорится в материале La Tribune со ссылкой на данные израильского банка «Хапоалим».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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