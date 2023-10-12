СМИ: Два британских боевых корабля направляются к побережью Израиля

Два корабля военно-морских сил Великобритании направляются восточное средиземноморье в знак поддержки Израиля, – сообщает в четверг, 12 октября, The Times.

Со ссылкой на источники издание пишет: «Великобритания направит два корабля Королевского военно-морского флота в Восточное Средиземноморье и начнет наблюдательные полеты над Израилем в качестве демонстрации военной поддержки, призванной поддержать своего союзника».

Лондон, Иван Бабурин

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