Впервые за почти 40 лет израильская авиакомпания совершит рейс в шаббат

Израильская авиакомпания El Al впервые с 1982 года выполнит рейс в шаббат (суббота, – день в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы, – прим.ред.), чтобы привезти в Израиль призванных на службу резервистов, – сообщает в четверг, 12 октября, агентство Reuters.

В заметке агентства говорится, что «авиаперевозчик получил официальное разрешение на перелет от раввинов, которые отметили, что человеческая жизнь имеет приоритет перед всеми религиозными законами».

«Резервистов доставят в Израиль из Нью-Йорка, США, и Бангкока, Таиланд, на двух самолетах Boeing 787. Финансовые затраты взяли на себя крупные организации из США, а также сама авиакомпания El Al. Всего в страну вернуться около 360 тысяч резервистов для войны против группировки ХАМАС», – сообщает Reuters.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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