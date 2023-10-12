Блинкен отправится на встречу с главой Палестины и королем Иордании

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в четверг, 12 октября, на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил, что отправляется в Амман на встречу королем Иордании Абдаллой II и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, чтобы убедить их оказать давление на ХАМАС с целью освобождения израильских заложников, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Блинкен сказал: «Отсюда я отправляюсь в Иорданию на встречу с его высочеством королем Абдаллой и президентом Палестинской администрации Аббасом. Также мы встретимся с лидерами в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара. Соединенные Штаты будут убеждать эти страны использовать свое влияние на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников, а также не допустить расширения конфликта вокруг сектора Газа».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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