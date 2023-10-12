МИД РФ: Атаки Израиля по Сирии могут спровоцировать эскалацию во всем регионе

Министерство иностранных дел России в четверг, 12 октября, заявило, что авиаудары Израиля по территории Сирии могут спровоцировать вооруженную эскалацию во всем регионе, чего нельзя допустить ни в коем случае.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «12 октября ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики. В результате атаки были повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо, которые приостановили свою работу. Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права. Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты. Тем самым были подвергнуты реальной угрозе жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения».

«В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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