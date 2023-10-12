Израильские парламентарии единогласно одобрили формирование Чрезвычайного правительства

Депутаты Кнессета (парламента) Израиля в четверг, 12 октября, единогласно одобрили формирование Чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа, – сообщает издание The Jerusalem Post.

В сообщении издания говорится: «Чрезвычайное правительство, сформированное премьер-министром Биньямином Нетаньяху и партией Бени Ганца «Кахоль-Лаван», было одобрено Кнессетом в четверг вечером 66 голосами «за» и ни одним «против».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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