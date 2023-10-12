МИД РФ: Решение МОК об отстранении России ведет «к коррозии мирового спорта»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 12 октября, заявила, что решение чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) ведет к «коррозии мирового спорта».

В комментарии Захаровой говорится: «Министерство иностранных дел России неоднократно давало оценку деструктивным устремлениям международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет (МОК), которые подрывают международное спортивное сотрудничество, основы и принципы олимпийского движения. Решение Исполкома МОК от 12 октября о приостановке членства Олимпийского комитета России – ещё одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».

«Двойные стандарты, намеренная сегрегация по национальному признаку, проявленные руководством МОК, представляют собой вопиющее ущемление прав российских атлетов, а в конечном итоге – нарушение базовых прав человека», – добавила представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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