Блинкен сравнил нападение ХАМАС на Израиль с десятью терактами 11 сентября

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве в четверг, 12 октября, заявил, что атака боевиков ХАМАС сопоставима с терактами 11 сентября, если учесть пропорции населения Израиля и Соединенных Штатов, – сообщают СМИ

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Если посмотреть на это в пропорции к численности населения Израиля, то это эквивалентно десяти терактам 11 сентября. Вот насколько масштабной и разрушительной была эта атака. Мне показали фотографии с последствия нападения ХАМАС. Трудно подобрать нужные слова. Это за пределами того, что кто-то захотел бы вообразить, не говоря уж о том, чтобы увидеть или, упаси Бог, пережить».

Следует отметить, что по данным на 12 октября, число жертв с начала обострения палестино-израильского конфликта составило более 1300 человек с израильской стороны и 1200 – с палестинской. Ранения с обеих сторон в общей сложности получили около 9 тысяч человек.

Напомним, жертвами теракта, совершенного «Аль-Каидой»* в США 11 сентября 2001 года стали почти три тысячи человек.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»