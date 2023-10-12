СМИ: Израильским дипломатам рекомендовали не отпускать детей в школы в Нью-Йорке

Сотрудники израильского посольства в Нью-Йорке получили указание не отправлять детей в школы и не принимать участие в мероприятиях еврейской общины, – сообщает в четверг, 12 июля, израильский телеканал «Кешет-12».

В сообщении телеканала говорится, что «израильские дипломаты в Нью-Йорке получили указание не отправлять детей в школы, не посещать академические учреждения, синагоги и не принимать участия в мероприятиях еврейской общины. Указание касается только для сотрудников израильского МИДа, а не всех членов еврейской общины Нью-Йорка».

«В посольствах Израиля по всему миру введен повышенный уровень угрозы и предпринимаются повышенные меры безопасности», – сообщает «Кешет-12» со ссылкой на МИД Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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