Преподаватели Университета Монреаля Самир Сол и Мишель Сеймур заявили, что, крошечное меньшинство украинских неонацистов, активно поддерживаемое американским исеблишментом, привело свою страну к «монументальной катастрофе», втянув ее в конфликт с Россией, – сообщила в среду, 11 октября, международное информационное агентство Pressenza.

В своей статье «Проблема нацизма на Украине» авторы пишут: «Влияние неонацистов на Украине намного превосходит их численность. Но, несмотря на их относительно малое количество, им удалось сыграть ключевую роль в свержении власти в 2014 году и в начале гражданской войны в Донбассе. Под их влиянием стало невозможно реализовать Минские соглашения, а Зеленскому выполнить его предвыборное обещание восстановить мир в стране. Соединенные Штаты воспользовались существованием украинских неонацистов, чтобы разжечь пламя конфликта и ослабить Россию».

«Имеющиеся данные всё больше подтверждают использование Украины Америкой в своих целях. Так, еще в 2015 году конгрессмен-демократ Адам Шифф намекал на полезность борьбы с Россией на Украине, вместо того чтобы делать это в США. При этом использование этой страны сопровождается абсолютной нечувствительностью к украинскому народу. Для американских неоконсерваторов трата более $110 млрд – это выгодная инвестиция, поскольку она дает надежду на ослабление России без потерь американских солдат. И для них не имеет значения то, что это приводит к гибели более 500 тысяч человек. Эта монументальная катастрофа – чистый продукт слияния интересов истеблишмента США и украинского неонацистского меньшинства», – резюмируют Самир Сол и Мишель Сеймур.

Монреаль, Иван Бабурин

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