В Конгрессе США обсуждают возможность одновременной войны с Россией и Китаем

Межпартийная комиссия конгресса США по стратегической политике обсуждает доклад о необходимости подготовки Соединенных Штатов к возможной одновременной войне с Россией и Китаем путем увеличения своих войск, укрепления альянсов и расширения программы модернизации ядерного оружия, – сообщает в четверг, 12 октября, агентство Reuters.

В комментарии агентству на условиях анонимности один из членов комиссии, принимавший в обсуждении доклада, сказал: «Мы обеспокоены. Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн. Комиссия заявила, что США и союзники должны быть готовы умерить и победить обоих противников одновременно, и что международный порядок «находится под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и России».

«В 145-страничном докладе говорится, что китайская и российская угрозы обострятся в 2027-2035 годах, поэтому решение необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова. В рекомендациях комиссии Конгресса США говорится, что 30-летняя программа модернизации ядерного оружия, которая началась в 2010 году и в 2017 году и оценивалась в $400 млрд, к 2046 году должна быть полностью профинансирована для своевременной модернизации всех боеголовок и инфраструктуры. Также среди рекомендаций – размещение большего количества тактического ядерного оружия в Азии и Европе, разработка планов размещения некоторых или всех резервных ядерных боеголовок США, а также производство большего количества стратегических бомбардировщиков B-21 и новых атомных подводных лодок класса «Колумбия». …Необходимо увеличить вооруженные силы США и союзников. Если такие меры не будут приняты, Соединенным Штатам придется увеличить свою зависимость от ядерного оружия», – пишет Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

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