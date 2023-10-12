Борис Джонсон признался в любви к России в эфире украинского телеканала

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до сих пор восхищается русской культурой и остается русофилом, – сообщает в четверг, 12 октября, украинский телеканал «Рада»

В эфире телеканала Джонсон сказал: «Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться этим!»

На вопрос, имеет ли Россия отношение к войне в Израиле, британский экс-премьер сказал: «Нет, – это Иран».

Лондон, Иван Бабурин

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