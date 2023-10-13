Израиль запрещает вещание телеканала «Аль Джазира»

Глава министерства связи Израиля Шломо Кархи в пятницу, 13 октября, заявил, что в стране будут закрыты офисы и запрещено вещание катарского телеканала «Аль-Джазира», – сообщает издание Newsru.co.il.

Издание пишет, что министр связи сказал: «Офисы Аль Джазиры будут закрыты, а вещание запрещено на том основании, что канал сотрудничает с ХАМАС и служит рупором террористической организации».

«Шломо Кархи представил план закрытия канала, который должен быть одобрен кабинетом безопасности. По данным источников, ожидается, что решение будет принято к вечеру субботы, 14 октября», – говорится в заметке Newsru.co.il.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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