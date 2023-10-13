Эрдоган обвинил Блинкена в национальном подходе при решении палестино-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии закрытия делового форума «Турция – Африка» в пятницу, 13 октября, обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что он подходит к решению палестино-израильского конфликта, исходя из того, что он еврей, а не политик, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления турецкий лидер сказал: «Госсекретарь США проводит переговоры с моим министром иностранных дел и говорит, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности. Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону, как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности».

«Принуждение 2,5 миллионов жителей Газы, которые в течение нескольких дней подвергались неизбирательным бомбардировкам и были лишены электричества, воды и еды, мигрировать на крайне ограниченной территории, является явным нарушением международного права и ему нет места в человечности. Мы ожидаем, что Израиль немедленно исправит эту серьезную ошибку и срочно прекратит свои беспощадные действия против гражданского населения в секторе Газа», – подчеркнул Эрдоган.

Стамбул, Иван Бабурин

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