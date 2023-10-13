Нидерланды передадут Киеву ракеты для Patriot и продолжат помогать, несмотря на палестино-израильский конфликт

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 13 октября, на брифинге по итогам встречи в Одессе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что его страна отправит Киеву дополнительные ракеты для Patriot, а также то, что конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет от помощи Украине, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Рютте сказал: «Мы осознаем, что с приближением зимы Россия захочет нанести как можно больше вреда Украине. Поэтому Нидерланды отправят Украине дополнительные ракеты для Patriot. Нидерланды уже предоставили два млрд. евро на поддержку Украины. И мы собираемся увеличить этот объем. В новом пакете помощи на 100 млн. евро, предусмотрен дополнительный гуманитарный пакет, направленный на помощь украинскому народу пережить зиму, чтобы они могли покупать необходимое топливо».

«Мы продолжим поддерживать Украину. Это обходимо перед лицом нового кризиса, который разворачивается в мире. Вы видели атаку террористов на Израиль. Она нас не будет отвлекать от помощи Украине. Не будет делаться одно за счет другого», – подчеркнул. и.о. нидерландского премьера.

Одесса, Иван Бабурин

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