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Пятница, 13 октября 2023, 21:09 мск

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Мюнхенским евреями рекомендовано вести себя незаметно и не носить иудейские символы

Израильская культурная община Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» (IKG) в пятницу, 13 октября, рекомендовала членам организации не носить иудейские символы и вести себя незаметно, – сообщает издание Bild.

В рассылке членам общины IKG говорится: «Будьте внимательны, ведите себя неприметно, избегайте пропалестинских демонстраций и открытого ношения израильских и еврейских символов».

Мюнхен, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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