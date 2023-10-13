МИД Израиля: Атаки ЦАХАЛ на сирийские аэропорты – это предупреждение Ирану

Официальный представитель МИД Израиля Хасан Каабия заявил, что недавние авиаудары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии на фоне визита в страну министра иностранных дел Ирана являются предупреждением Тегерану, – сообщает агентство SputnikArabic.

Пресс-секретарь израильского МИДа, в комментарии агентству сказал: «Недавние удары по ЦАХАЛ по Сирии в ходе визита главы МИД Ирана в Дамаск были предупреждением Израиля Тегерану о том, что не стоит вмешиваться в конфликт между Израилем и ХАМАС».

«Атака не была направлена против иранского министра, это было предупреждение, в том числе и Сирии, территория которой используется в качестве коридора для доставки иранских ракет сторонникам «Хезболлы». Израиль прекратит войну лишь после устранения всех членов ХАМАС в Газе, вплоть до последнего боевика», – подчеркнул Хасан Каабия.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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