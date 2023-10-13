Экс-вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* пополнил ряды иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 13 октября, внесло в реестр иноагентов бывшего вице-президента «Газпромбанка» Игоря Волобуева*, украинского журналиста Айдера Муждабаева*, основательницу фонда «Русь сидящая»* Ольгу Романову* и ряд других лиц.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста РФ, говорится, что «13 октября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.М. Волобуев, В.В. Вотановский, Е.В. Доможиров, В.С. Жуковский, С.В. Ковальченко, А.М. Курманакаев, Е.В. Малаховская, А.И. Муждабаев, О.Е. Романова, Д.Б. Рудакова, А.В. Рудой, а также А.А. Сидельников».

«И.М. Волобуев открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооруженных сил Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживает за пределами Российской Федерации.

В.В. Вотановский активно взаимодействовал с иностранными СМИ и иностранными агентами, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Е.В. Доможиров открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, направленных на формирование антироссийских взглядов и негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял сбор денежных средств в пользу Украины. Проживает за пределами Российской Федерации.

В.С. Жуковский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, получал поддержку со стороны иностранных источников.

С.В. Ковальченко распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Открыто выступал в поддержку властей Украины. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.М. Курманакаев участвовал в форумах, организованных на территории недружественных стран, систематически распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее граждан, открыто выражал поддержку властям Украины. Выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Участвовал в работе иностранной организации, деятельность которой впоследствии была признана нежелательной на территории Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

Е.В. Малаховская принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.И. Муждабаев выступал в поддержку властей Украины, в том числе осуществлял действия по сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Распространял недостоверные сведения о действиях государственных органов Российской Федерации, проводимой ими политике и принимаемых ими решениях. Негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти. Активно взаимодействовал с иностранными источниками и лицами, включенными в реестр иностранных агентов.

О.Е. Романова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, получала поддержку со стороны иностранного источника. Проживает за пределами Российской Федерации.

Д.Б. Рудакова участвовала в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Содействовала осуществлению сбора средств для организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.В. Рудой принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.А. Сидельников призывал к предоставлению вооружения Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», – указано на сайте министерство юстиции РФ.



* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Москва, Иван Бабурин

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