Специалисты Администрации США пытаются убедить Конгресс выделить Киеву еще денег

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в пятницу, 13 октября, на брифинге заявил, что Администрация США сегодня пытается убедить Конгресс выделить Украине пакет новой крупной финансовой помощи, поскольку «время не на нашей стороне», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Сегодня, в пятницу, специалисты СНБ проводят встречи с руководством Конгресса, убеждая их поддержать запрос Администрации на выделение дополнительной военной помощи Украине и Израилю из федерального бюджета. Они проводят брифинги с ключевыми лидерами Конгресса, убеждая в серьезности ситуации в Израиле и на Украине».

«Как я вам говорил ранее, – время не на нашей стороне. Вечно это тянуться не может, не только в плане операций «на земле» в Израиле и на Украине, но и в плане наших возможностей оказывать военную помощь обоим партнерам. Кроме того, с учетом темпов расходования военной помощи и способностей Пентагона возобновлять свои запасы вооружений, нам реально необходимо дополнительное финансирование», – отметил представитель администрации Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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