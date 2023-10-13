СМИ: Фонд Сороса* закрывает свои офисы по всему миру

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса* на фоне массовых сокращений решил закрыть часть своих офисов по всему миру, – сообщает в пятницу, 13 октября, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на свои источники и внутренние электронные письма Фонда Сороса* пишет, что «Фонд подтвердил, что проводит реструктуризацию, желая не только упростить и ускорить выдачу грантов, но и усилить контроль за их тратами. Стало известно, что фонд сократит 40% сотрудников».

«Основная волна сокращения и закрытий придется на Африку. фонд откажется от сотрудников в ряде городов Эфиопии, Уганды, ЮАР, ДР Конго, Нигерии и Сьерра-Леоне. Кроме того, будут закрыты офисы в Барселоне и Балтиморе. … Изменения подразумевают смену приоритетов: с долгих проверок до выдачи грантов на изучение их эффекта после выдачи. Сорос* в виде грантов выделяет на благотворительность каждый год больше $1 млрд.», – говорится в публикации Bloomberg.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Вашингтон, Иван Бабурин

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