Россия прорабатывает возможности эвакуации Россиян и граждан стран СНГ из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство прорабатывает возможности эвакуации из зоны палестино-израильского конфликта, как граждан России, так и граждан государств СНГ, – сообщает в среду, 13 октября, издание «Международная жизнь».

Отвечая на вопрос журнала о планах вывоза людей из сектора Газа, Захарова сказала: «В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает, в том числе в межведомственном формате, модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий».

«Что касается ситуации с авиаперелетами между Россией и Израилем, то совместно с Росавиацией и другими ведомствами самым тщательным образом отслеживаем ее. С 9 октября по настоящее время регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию авиакомпаний Азимут, RedWings и других авиаперевозчиков доставлено 2,3 тысячи человек. Авиакомпания RedWings осуществляет ежедневный дополнительный рейс по маршруту Тель-Авив – Москва. Как сообщают представители Росавиации, полёты выполняются штатно, билеты в продаже есть. За дополнительной информацией рекомендую обращаться к ведомствам нашего транспортного блока. Имеются также возможности полетов через третьи страны (ряд зарубежных авиакомпаний продолжают летать в Тель-Авив)», – сказала представитель российского МИДа и добавила: «К сожалению, ситуация развивается драматически. Еще раз настоятельно призываем Палестину и Израиль прекратить боевые действия и перейти к переговорам».

Москва, Иван Бабурин

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