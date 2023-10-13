Египет выразил готовность помочь с эвакуацией россиян из сектора Газа

Посол России в Египте Георгий Борисенко в пятницу, 13 октября, заявил, что власти Арабской Республики готовы помочь с организацией эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа, – сообщает телеканал RT.

В интервью телеканалу российский дипломат сказал: «Мы ведем очень активную работу с властями Египта по поводу организации эвакуации наших соотечественников, поскольку в секторе Газа находятся сотни российских граждан, а также граждане других стран СНГ. Хотел бы с признательностью отметить, что египетские власти готовы нам помогать. Они заявили об этом и реально проводят подготовку к тому, чтобы осуществить вывоз наших людей. При этом, израильские власти до настоящего момента дать гарантии безопасного прохода людей к контрольно-пропускному пункту «Рафах» отказываются».

«На данный момент никакого коридора безопасности не существует, и его создание полностью зависит от израильской армии. Но, тем не менее, власти Египта, другие страны, и, конечно, Россия, ведут работу с властями Израиля, настаивая на создании такого коридора», – отметил Георгий Борисенко.

Каир, Иван Бабурин

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