Нетаньяху: Это только начало

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздно вечером в пятницу, 13 октября, заявил, что действия, которые сейчас предпринимает его страна в отношении врагов – это только начало, и что США пообещали обеспечить продолжение войны, поставками большого количества боеприпасов и вооружений, – сообщают израильские СМИ.

В своем видеообращении для СМИ Нетаньяху сказал: «Мы никогда не забудем зверства, совершенные нашими врагами. …Мы отвечаем нашим врагам с огромной силой, беспрецедентной силой. Подчеркиваю – это только начало! Наши враги только начали расплачиваться, и я не буду вдаваться в подробности того, что будет дальше, но скажу, что это только начало».

«В моих беседах с президентом Байденом и другими мировыми лидерами, а также в ходе многих других усилий мы заручаемся значительной международной поддержкой Израиля. Сегодня я встретился с министром обороны США. Мы обеспечиваем продолжение войны, прибытие большого количества боеприпасов в Израиль, больше оружия. Мы уничтожим ХАМАС, мы принесем победу. Это займет время, но мы закончим эту войну более сильными, чем когда-либо», – заявил израильский премьер.

Между тем, лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, комментируя выступление Нетаньяху, в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) написал: «Это невероятно! Глава правительства заставил всю страну ждать своего выступления в пятницу вечером во время чрезвычайного положения и не сказал ничего нового ни о похищенных, ни о происходящем на северном фронте, ни об эвакуации».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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