Россия призвала Совбез ООН осудить насилие и обеспечить доставку гуманитарной помощи в зону палестино-израильском конфликта

Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором предлагает призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, вернуть заложников, осудить акты насилия и терроризма, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи, – сообщает ТАСС.

В проекте предлагаемой РФ резолюции СБ ООН говорится: «Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны. …Совет Безопасности ООН решительно осуждает любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма, призывает к освобождению всех заложников».

«Призываем к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медицинские средства, а также к созданию условий для безопасной эвакуации гражданских лиц», – говорится в тексте резолюции предложенной Россией Совету Безопасности ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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