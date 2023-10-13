Василий Небензя: Ближний Восток стоит на пороге беспрецедентной гуманитарной катастрофы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, 13 октября, на брифинге по итогам закрытого заседания Совета Безопасности, созванного по теме обострения палестино-израильского конфликт, заявил, что регион стоит на пороге и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Небензя сказал: «Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Россия однозначно осуждает проявления жестокости, убийства и ужасающую степень насилия. Убийства и насилие в отношении мирных граждан как Израиля, так и Палестины неприемлемы. Случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимо. …Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах».

«Израиль имеет полное право защищать своих граждан. Также мы подтверждаем право Израиля обеспечивать свою безопасность. Однако у нас есть два измерения этой трагедии, и мы не можем выделять одно и игнорировать второе – неизбирательные удары по жилым районам в Газе, отрезание этой территории от воды и электричества», – заявил российский дипломат и добавил: «Человеческие жизни важнее всего, а действия Израиля по коллективному наказанию жителей Газы, а также его требования эвакуировать более миллиона гражданских за 24 часа и сконцентрировать их де-факто в гетто на юге сектора неприемлемы и могут привести к необратимым последствиям как в регионе, так и в мире».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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