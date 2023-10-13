В ХАМАС дали оценку позиции Путина

Исламское движение сопротивления ХАМАС в пятницу, 13 октября, распространило сообщение, в котором дало высокую оценку позиции президента России Владимира Путина в ситуации, связанной с обострением палестино-израильского конфликта, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном исламистским движением, в частности, говорится: «Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там. ХАМАС приветствует активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».

Бейрут, Иван Бабурин

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