Палестина в ООН призвала не допустить повторения катастрофы 75-летней давности

Постоянный представитель Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур в пятницу, 13 октября, призвал отменить приказ об эвакуации за 24 часа более миллиона палестинцев из северной части сектора Газа, чтобы «не повторилась Накба (катастрофа, – арабск.), спустя 75 лет», – сообщает CNN.

В ходе общения с журналистами Рияд Мансур сказал, что предложил свой план урегулирования ситуации в секторе Газы, состоящий из трех пунктов.

«Палестина требует введения режима прекращения огня, возобновления гуманитарной помощи гражданскому населению, а также отменить приказа об эвакуации более миллиона палестинцев с северной части сектора. Я призвал ООН и Совет безопасности не допустить повторения Накбы, спустя 75 лет после катастрофы палестинского народа».

Следует отметить, что термин «Накба» переводится с арабского языка как «потрясение, катастрофа, катаклизм» и означает исход около 725 тысяч палестинских арабов вследствие Палестинской войны 1948 и 1949 годов.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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