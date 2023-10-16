Латинский патриарх Иерусалима готов обменять себя на детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла в понедельник, 16 октября, в ходе онлайн-встречи с представителями СМИ заявил, что для освобождения детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС, готов предложить для обмена себя, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, готов ли он предложить себя для обмена на детей, взятых боевиками ХАМАС в заложники, Пиццабалла сказал: «Готов ли я к обмену? Готов на что угодно, чтобы освободить и вернуть домой этих детей. Ранее Святой престол уже заявил о готовности к посредничеству, в частности, в освобождении заложников. Это крайне сложно, потому что для любого посредничества нужны собеседники. Но в данный момент говорить с ХАМАС невозможно».

«Я опасаюсь серьезного гуманитарного кризиса в случае наземной операции Израиля в секторе Газа, потому что будет множество жертв. Обеспокоен возможностью расширения конфликта, который может захватить Западный берег реки Иордан, Ливан и затронуть весь арабский мир. Последствия трудно предвидеть, но опасения, что конфликтом может быть охвачен весь регион, совершенно оправданные, и это говорю не только я», – подчеркнул Латинский патриарх Иерусалима.

Иерусалим, Иван Бабурин

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