Путин, Асад, Раиси, Аббас и ас-Сиси выразили крайнюю обеспокоенность эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и коллеги из Сирии Башаром Асадом, Ирана Эбрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в в понедельник, 16 октября, телефонных разговорах, обсуждая палестино-израильский конфликт, выразили крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Президент России назвал застой в процессе урегулирования причиной обострения в Палестине».

«Подтвержден настрой российской стороны на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку. Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер. Президент России и ближневосточные лидеры отметили необходимость гуманитарного перемирия в регионе. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся».

«Президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. В беседах отмечалась серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну. Владимир Путин отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь. Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан», – сообщили в Кремле

В пресс-службе Кремля также добавили, что «президент России обсудил с египетским коллегой эвакуацию граждан стран СНГ из сектора Газа. Затронуты вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа».

Москва, Иван Бабурин

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