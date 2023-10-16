В ООН назвали удары Израиля по Газе военным преступлением

Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях в понедельник, 16 октября, выпустила доклад, в котором говорится, что «несоразмерные удары Израиля по Газе в период с мая 2021 года по август 2023 года представляют собой военное преступление», – сообщают СМИ.

В обнародованном докладе комиссии ООН, в частности, говорится: «Ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями, не были пропорциональны военному преимуществу, и, поэтому эти действия представляют собой военное преступление. Кроме того, комиссия отметила, что запрет на ввоз продовольствия и предметов медицинского».

«Доклад был завершен до начала последнего всплеска насилия и охватывает период с мая 2021 года по август 2023 года», – отметили в комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях.

Женева, Иван Бабурин

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