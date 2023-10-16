Глава израильской спецслужбы Шабак взял на себя вину за пропущенную атаку ХАМАС

Директор Службы общей безопасности Израиля (Шабак) Ронен Бар заявил, что несет личную ответственность за то, что 7 октября его организация не смогло предотвратить атаку ХАМАС, – сообщает в понедельник, 16 октября, портал Ynet.

В заметке издания, в частности, говорится, что Ронен Бар направил письмо сотрудникам службы Шабак, в котором он заявляет: «Как человек, который руководит организацией, ответственность лежит на мне. Несмотря на все предупредительные меры, служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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