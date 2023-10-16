МИД Колумбии рекомендовал израильскому послу «извиниться и удалиться»

Глава МИД Колумбии Альваро Лейва в понедельник, 16 октября, заявил, что посол Израиля Гали Даган за свое выскокомерие в отношении президента Густаво Петро должен принести извинения и покинуть страну, – сообщают СМИ.

После публичной дискуссии президента Колумбии Густаво Петро с послом Израиля Гали Даганом глава колумбийской дипломатии в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) написал: «Всемирная история дипломатии отмечена новой вехой бессмысленного высокомерия израильского посла в Колумбии по отношению к Густаво Петро, президенту республики. Какой стыд. Как минимум, просить прощения и удалиться».

Следует отметить, что ранее сегодня пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят сообщил что в министерство была вызвана посол Колумбии Маргарита Манхарес для выражения протеста в связи с высказываниями президента страны Густаво Петро об Израиле. Кроме того, представитель израильского МИДа объявил о прекращении экспорта в Колумбию в сфере безопасности, на что президент Колумбии заявил, что его страна «не поддерживает геноцид» и при необходимости готова приостановить отношения с Израилем.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро сравнил с высказываниями нацистов в отношении евреев заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что Израиль имеет дело с «человекоподобными животными».

Богота, Иван Бабурин

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