В ЮАР призвали «прогнать» посольство Израиля и отозвать своё из Тель-Авива

Лидер партии «Борцы за экономическую свободу» ЮАР Джулиус Малема в понедельник, 16 октября, заявил, что его страна прогнать израильское посольство и собирается отозвать свое посольство из Израиля, – сообщает канал African Stream.

В ходе своего выступления Джулиус Малема сказал: «Израиль продолжает убивать и угнетать народ Палестины. …Мы собираемся отозвать наше посольство из Израиля и прогнать израильское посольство в ЮАР. Нам нужны действия, и не только в отношении посольства и культурной деятельности, но и экономической. Мы должны разорвать связи с Израилем. Все, что производится в Израиле, не должно попадать в Южную Африку».

«До каких пор мы будем сидеть сложа руки и позволять Израилю убивать людей в Палестине? И когда мы говорим «Израиль», мы имеем в виду государство Израиль. …У нас нет никаких проблем с еврейским народом. У нас есть проблема с государством Израиль», – подчеркнул лидер партии «Борцы за экономическую свободу» ЮАР.

Йоханнесбург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»