Путин по телефону переговорил с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 октября, в телефонном разговоре сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о ключевых моментах сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии, а также акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становятся женщины и дети, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля, в частности, говорится: «В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети».

«Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии», – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

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