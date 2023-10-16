В армии Израиля назвали «стратегическим» визит Байдена

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в понедельник, 16 октября, заявил, что предстоящий визит президента США Джо Байдена, в ходе которого перед ним будет отчитываться руководство Израиля о ведении боевых действий, Тель-Авив считает «стратегически важным», – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами представитель ЦАХАЛ сказал: «Визит президента США имеет огромное стратегическое значение. Это повлияет на весь Ближний Восток. Самый высокопоставленный человек в Соединенных Штатах приезжает в Израиль во время войны, получает отчет о ведении боевых действий, обсуждает возможное развитие событий, те действия, которые необходимо будет предпринять в случае, если Израиль будет атакован другими».

«Наша готовность к следующим этапам военных действий не связана с этим. Нами руководит готовность наших сил. Мы должны быть уверены, что наши силы готовы, имеют все необходимое оборудование», – сказал также Даниэль Хагари, отвечая на вопрос, может ли визит Байдена изменить сроки объявленной наземной операции.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»