Шольц заявил, что едет в Израиль демонстрировать солидарность

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Тиране в понедельник, 16 октября, заявил, что во вторник, 17 октбря, отправится в Израиль для демонстрации солидарности и обсуждения ситуации с безопасностью, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Еврокомиссии.

В ходе своего выступления Шольц сказал: «Этим визитом я покажу, что для меня важно с практической точки зрения продемонстрировать солидарность с Израилем. Есть конкретные практические вопросы для обсуждения – речь идет о ситуации с безопасностью. Также речь идет о том, чтобы не допустить эскалации конфликта на другие регионы. Что касается последующего моего визита в Египет, здесь речь идет о том, чтобы со всеми постоянно быть в контакте».

«Нападение ХАМАС было террористическим актом. Израиль имеет право защищаться», – заявил также канцлер ФРГ.

Тирана, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»