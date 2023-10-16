Палестина призвала ХАМАС и Израиль освободить заложников

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в понедельник, 16 октября, заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить взятых в заложники мирных граждан, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству палестинский посол сказал: «Махмуд Аббас в своем заявлении объявил об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество и чтобы ХАМАС вернули мирных людей, которых они брали в заложники, в том числе, чтобы и Израиль тоже освободил мирных людей. Я думаю, что сейчас там работают и Катар, и египтяне, и палестинская власть, американская тоже – все работают над этим вариантом. Самое главное сейчас – это остановить войну, вернуть мирных людей, которых брали в заложники и ХАМАС, и Израиль. Надо дать людям жить по-человечески».

Москва, Иван Бабурин

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