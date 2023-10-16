Токио просит Москву снять эмбарго с поставок морепродуктов

В МИД Японии в понедельник, 16 октября, призвали Россию снять вступившее сегодня в силу эмбарго на импорт рыбы и морепродуктов, наложенное в связи со сбросом в океан радиоактивной войды с АЭС «Фукусима-1», пострадавшей от ядерной катастрофы в 2011 году, – сообщают СМИ.

В заявлении японского МИДа говорится: «Ужесточение ограничений несправедливо. Настоятельно призываем отменить его. Япония продолжит призывать действовать в соответствии с научными данными. Япония уже давно предоставила международному сообществу, в том числе России, подробные разъяснения о безопасности воды и японских морепродуктов, которые основаны на научных данных».

Напомним, что Россия с 16 октября ввела ограничения на импорт японских морепродуктов, которые «будут действовать до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности».

Токио, Иван Бабурин

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