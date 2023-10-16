Израильский фонд прекратил финансирование Гарвардской школы менеджмента из-за «отсутствия четкой моральной позиции»

Израильский Фонд Векснера в понедельник, 16 октября, объявил о прекращении пожертвований Гарвардскому университету и закрытии программы подготовки будущих израильских лидеров в гарвардской школе менеджмента имени Кеннеди из-за «отсутствия четкой моральной позиции у руководства университета» по поводу атаки ХАМАС на Израиль, – сообщают израильские СМИ.

В заявлении, распространенном Фондом Векснера, в частности, говорится: «Мы шокированы и разочарованы жалким поведением руководства Гарварда, не решившегося занять четкую позицию и заявить, что то, что сотворил ХАМАС, является злом в чистом виде, и что террор не имеет права на защиту. Это сделать было не сложно, однако руководители Гарварда постарались обойти эту тему и высказали нечто невнятное».

«В связи с отсутствием четкой моральной позиции у руководства университета по данному вопросу мы пришли к выводу, что фонд Вакснера не может больше сотрудничать с ним, поскольку наши ценности больше не могут уживаться с его ценностями», – заявили в Фонде.

Следует отметить, что Фонд Векснера занимается развитием еврейских профессиональных и волонтерских лидеров в Северной Америке и общественных лидеров в Израиле.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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