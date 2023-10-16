Американские военные получили приказ готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона Ллойд Остин отдал приказ американским военным быть готовыми к развертыванию на Ближнем Востоке для поддержки Израиля, – передает в понедельник, 16 октября, телеканал Fox News.

Со ссылкой на высокопоставленного чиновника телеканал сообщает, что «какие именно подразделения вооруженных сил США будут привлечены и при каких именно обстоятельствах они будут задействованы, неизвестно, но развернуты они будут не для участия в боевых действиях».

Следует отметить, что ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщило, что для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля минобороны для подготовки отобрало около 2000 военнослужащих, чьими «главными задачами станут консультирование и медицинская поддержка».

«Что может стать основанием для мобилизации и куда могут отправить военных, пока неизвестно, но в любом случае такое решение Пентагона указывает на то, что Вашингтон готовится поддерживать ЦАХАЛ, если Израиль примет решение начать наземную операцию в секторе Газа», – говорится в публикации The Washington Post.

Вашингтон, Иван Бабурин

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